坐陽台外欲尋短 漂亮女警學蜘蛛人涉險救命

2018-04-09 19:11

〔記者王俊忠／台南報導〕1名已婚女子為了教養子女問題與丈夫發生爭執，竟萌生短念，近日下午爬上住處2樓陽台，情緒激動不斷哭泣。台南市警四分局兩警員趕到場，外形亮麗的女警楊其文不顧自身安危也爬上2樓、走過採光罩，接近安撫尋短女子情緒，與消防人員合力化解墜樓危機。

南市警四分局育平派出所巡邏警員凃皓文、女警楊其文兩人獲報安平區育平9街1處民宅有女子欲跳樓輕生，即趕赴現場，赫見1名女子雙腳懸空、坐在民宅的2樓陽台上，情緒激動不斷啜泣。凃等2警先通報消防人員馳援。

但兩警擔心女子安危，楊其文不顧自身安危、先行爬上民宅2樓，直接走過2樓戶外採光罩，沿著屋頂趨近安撫女子情緒，過程險象環生。楊員詢問得知33歲的王姓女子是因為教養子女問題，與丈夫發生口角，一時心情低落、萌生尋短念頭，經過員警、消防人員等人開導，王女情緒才漸趨平穩，由員警帶到派出所安置，通知其家人前往帶回。

此次英勇爬上採光罩、行徑有如蜘蛛俠的楊其文年僅29歲，今年1月從桃園市警局調到南市警局服務，長相清秀、亮麗。但同仁透露，楊員在第一線服勤時，從未因自己女性身分面對案件有所膽怯，處理案件往往衝第一，此次奮力救人外，她在今年3月因認真盤查違規車輛，即時查獲50多包愷他命毒咖啡包，讓一起服勤的男警們佩服不已。

南市警四分局長蔡進閱肯定楊員能即時化解女子墜樓危機，同時提醒員警們值勤時仍要注意自身安危，因為警方自身安全才有能力協助、解救民眾。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

自殺防治諮詢安心專線：0800-788995

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980