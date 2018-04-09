無警惕之效！詐騙117人卻輕判 二審加重刑期近一倍

2018-04-09 17:10

〔記者張瑞楨／台中報導〕大快人心！台中市男子郭益銘、嚴世偉在網站販售公仔等商品，收了買家的錢卻不寄貨，1年來騙了117人，詐得96萬餘元，法院審理時，這兩個騙徒與21名被害人調解，承諾要賠償對方損失，卻一直沒兌現，導致被害人再度受騙，台中地院卻各輕判2年10月與2年8月，台中高分院批評輕判難有警惕教化之效，也違背人民的法律感情，兩人犯行惡劣又無悔過，撤銷原判決，改判4年10月與4年6月徒刑，實現刑罰的公平性。

判決書指出，郭益銘、嚴世偉2014年8月起在露天拍賣網站販售公仔、模型、抱枕等商品，買家匯款購物後，只有4人收到商品，卻是偷斤減兩，例如買2個公仔，卻只有收到1個，其餘113人沒收到商品，陸續有85名買家提出詐欺告訴，中市警方2015年8月19日搜索，在嚴世偉住處查扣20本存摺，並查出這兩個騙徒1年來共騙了117人，最多失金22萬餘元，最少為900多元，平均每人被騙約8272元，總金額96萬7798元。

台中地院審理時，2個騙子承認詐欺，並與21名被害人調解，承諾要賠償對方損失，但沒兌現承諾，2人觸犯的是以網際網路詐欺取財的加重詐欺罪，可處1年以上、7年以下徒刑，併科100萬元以下罰金，2人也各有詐欺等前科，一審卻認為2人坦承犯罪，態度尚佳，輕判郭、嚴2人各2年10月與2年8月徒刑。

檢方認為量刑太輕而上訴，台中高分院認同檢方，並批評一審輕判，「顯難收警惕及教化之效，有違人民之法律感情」，加重詐欺罪最低刑期是1年，騙了117人卻只判2年餘，顯然太輕，另外，這兩人年輕力壯，卻一再以網路行騙，犯罪手段惡劣，詐得的96萬餘元也非小錢，犯後至今未賠償被害人，欠缺具體悔過的行動，判處郭益銘4年10月、嚴世偉4年6月徒刑，犯罪所得96萬餘元沒收，才能實現刑罰的目的與公平性，可再上訴三審。

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