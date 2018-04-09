卡債族慘兮兮陳情 司法院：積極重建經濟生活

卡債受害人自救會上午到法院陳情，律師林永頌表示，消債條例實施十週年，司法院未積極推動債務更生，只給50分的不及格成績。（記者楊國文攝）

2018-04-09 19:08

〔記者楊國文／台北報導〕針對卡債受害人自救會今日赴司法院召開記者會陳情，指稱消債條例已屆滿10週年，但司法院並無積極推動消債條例的落實及修法，只打50分的不及格分數，司法院則指出，10年來法院受理更生、清算、債務調解聲請案件，以及金融機構與債務人進行債務協商成立後送請法院審核的案件共達24萬2105件，且債務人透過協商程序後，毀諾的比例僅5％，顯示消債條例實施已見成效。