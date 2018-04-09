心機賊變裝不同style 警3小時識破逮人

2018-04-09 17:19

〔記者許國楨／台中報導〕原本在麵包店工作的楊姓男子離職後未繳回遙控器，任職期間又無意間在同事筆記本看到保險櫃密碼，據此趁麵包店打烊後侵入行竊得手11萬多元，期間還換裝工作風、上班族風、街頭風等多樣穿著風格企圖逃避查緝，但仍不敵警方抽絲剥繭在案發3小時後識破，進一步通知到案送辦。

台中市第二分局永興派出所警員張宏銓上週接到學士路上一間醫院內麵包店的林姓店長報案，指店內遭不明人士以店門遙控器侵入，而且還熟知店內保險箱鑰匙位置及保險箱密碼，直接竊取保險箱內的11萬多元，犯案手法明顯是內賊所為！

張員鍥而不捨的調閱周邊監視器畫面，經過3小時的細心比對，發現一名可疑男子由醫院正門進入，直接到男廁進行第一次變裝（紅色外套）後進入店內行竊，得手後再至廁所第2次變裝（白色襯衫），自地下室離去並騎機車逃逸，經查證機車是在29歲的楊姓車主名下，進一步經林姓店長指認後發現，該名男子疑為店內的離職員工。

警方隨即根據機車車牌以車追人通知楊男到案說明，他供稱當初離職時沒有歸還店內遙控器，而保險櫃密碼是在職時無意間在店內同事的筆記本上看到的，坦承確實以店門遙控器打開店門，進入店內竊取保險櫃裡的11萬多元，並主動交付剩下贓款和遙控器。

至於警方詢問楊男為何要2度變裝、穿3套不同的衣服行竊時，楊男則表示，是因為不想被認出來，所以才異想天開以換裝工作風、上班族風、街頭風等多樣穿著風格企圖逃避查緝，沒想到經過警方抽絲剝繭還是被監視器揪出，警方則在訊後將全案依竊盜罪嫌送辦。