AIT內湖新館驚傳工安意外！卡車疑失去重心翻覆

2018-04-09 16:26

〔即時新聞／綜合報導〕美國在台協會（AIT）內湖新館將於6月落成，為及時趕上開幕典禮，現場工人無不加緊腳步趕工；然而，今天中午卻發生工安意外。

根據《蘋果》報導，今天中午左右，一輛卡車停在斜坡上，準備傾倒碎石頭，此時卡車疑似失去重心，突然往側邊翻覆！一旁同事見狀趕緊上前幫忙，所幸駕駛及時脫困，才沒有釀成大禍。

據悉，AIT內湖新館佔地約6.5公頃，主建築採堡壘式設計，並設置斜坡車道及多個安全崗哨；安全標準也比照美國駐其他邦交國的使領館，開幕後將更加嚴密管制通訊品質與人車進出。