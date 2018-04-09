鐵橇暴打前妻 家暴男喊冤這樣說…

2018-04-09 16:42

〔記者顏宏駿／彰化報導〕臉書「爆料公社」昨有人po出一段影片，一名男子拿著鐵橇暴打坐在地上的太太和幼兒，太太痛哭求饒，小孩悽厲地喊「不要打媽媽」，畫人讓人看得怵目驚心。

據了解，畫面中打人的是家住彰化縣大村鄉的賴姓男子，去年7月因家暴問題離婚，遭前妻提告家暴遭判刑3個月、易科罰金，男子今年2月跑回娘家「興師問罪」，整個過程都被拍了下來，如今被po上網

影片中男子彷彿在對前妻「刑求」，右手拿著棍棒，左手一把抓住前妻的長髮，前妻緊抱著稚兒，似深怕兒子被波及，無奈，男子一棍接一棍爆打在前妻頭皮和身上，兒子還淒厲叫著「不要打警察、不要打媽媽」，但賴男不斷以穢語痛罵前妻。被po上網後，網友網友看得十分心疼，留言「畜生」、「人渣」、「不是人」。

賴姓男子今天留言喊冤說，2人婚後生下1男1女，但因為張姓妻子經常情緒失控，砸玻璃、電視、開瓦斯、拿菜刀、罵婆婆「破麻」，甚至在臉書說他與妹妹亂倫、3度拿刀要砍他，去年2月間因1個箱子，竟大罵婆婆五字經、「破麻」等，他氣不過也回罵她，沒想到前妻卻拿菜刀要砍他，並開瓦斯、還揚言帶小孩去跳河。

他說，他雖然拿鐵橇，但有考慮力道，並未造成對方頭部傷害，他也曾對前妻申請過家暴令、自己雖因氣不過動手，但已經接受判刑懲罰，該事件也已是過去式，呼籲網友勿再轉傳、謾罵，否則不排除提告。

賴男指稱，協議離婚時已給對方200萬元、又給她1輛全新的BMW，當時還去借錢借了100萬元，但最近前妻懷疑他與另一名女子交往，不斷傳訊息騷擾他，結果卻在臉書上指控他騷擾前妻，他懷疑前妻有精神方面疾病，以前曾陪前妻去看醫生。