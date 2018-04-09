專挑女房仲下手 性侵未遂出獄後又行搶

2018-04-09 16:00

［記者簡惠茹／宜蘭報導］宜蘭43歲邵姓男子曾因性侵女房仲學妹未遂入獄，前年出獄後，今年3月8日婦女節又持刀搶劫女房仲，脫光女房仲上衣和裙子後，洗劫7000元，檢方以強盜罪將邵男起訴。

邵男當兵時曾受三棲特種戰技及格鬥訓練，今年3月8日婦女節當天，他前往宜蘭市民權路某建設公司銷售處，佯稱想要買房子，43歲鄭姓女房仲帶他去看屋時，邵男硬把鄭女推入廁所，扣住鄭女頭部，摀住嘴巴，把鄭女壓在地上，還一手拿瑞士刀，抵在鄭女脖子上。

鄭女被壓制時不斷反抗，造成臉部多處擦傷，頸部也有抓傷，右側頭部還有撕裂傷，邵男一邊壓制鄭女，一邊威脅鄭女要她交出身上所有財物，可是鄭女表明身上只有一點點現金，皮包都放在辦公室，辦公室鎖著，還要先到一樓拿鑰匙，邵男擔心鄭女逃走，先將鄭女衣服上衣和裙子脫掉，才讓鄭女去拿鑰匙，鄭女從皮包拿出7000元給邵男後，邵男一拿到錢就逃離現場。

警方逮捕邵男時，邵男還悠悠哉哉正在宜蘭市的咖啡廳喝咖啡，警方上前將邵男壓制後，在身上找到做案用的瑞士刀、安非他命0.48公克、吸食器及贓款2700多元，鄭男向警方供稱，沒錢才會臨時起意搶劫，警方以強盜和毒品等罪嫌將邵男移送法辦，

邵男早在2008年3月，就曾在宜蘭市文化中心對從事房仲的彭姓學妹下手，佯裝三星鄉有農舍屋主想投保，約房仲學妹看屋，結果到了農舍，持刀將學妹壓到二樓並強吻胸部，剛好有另一名房仲經過聽到呼救聲才救出彭女，鄭男也因此入獄被判7年半有期徒刑。檢方認為邵男涉犯「刑法」攜帶兇器強盜罪嫌，而且還是累犯，因此起訴邵男。