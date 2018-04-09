偽娘色誘偷財物盜刷 被櫃姐識破落網今起訴

2018-04-09 16:06

〔記者錢利忠／台北報導〕涉嫌犯下多起竊盜、詐欺及愛情詐騙案件，而被台北、台中等6個地檢署發布通緝的男扮女裝慣竊張威欽，常以低胸短裙的爆乳妹裝扮與網友碰面，再伺機竊取網友的信用卡盜刷，上月19日，他在北市色誘1名男子洗劫財物後，搭高鐵到台中的百貨公司盜刷落網，台北地檢署今依竊盜、詐欺等罪將他起訴。

檢警調查，31歲的張男對外宣稱已變性並從事第三性公關，他平時靠注射女性荷爾蒙，保持胸部的豐滿，但仍維持男性的性徵，10多年前，他曾犯下多起網路愛情詐騙案，兩度因案入監服刑。

上月間，已出獄的張男再次男扮女裝犯案，他在車站或網路交友平台上，邀約男同志見面，之後再趁被害人不注意時，搜刮被害人隨身包包中的財物。

檢警查出，張男竊取被害人的金融卡、信用卡後，隨即到高級精品店及手機店購買高價皮包、飾品、電子產品，之後再將贓物拿去二手店兌現銷贓，犯案地點遍及全台，並被台北、桃園、台中、彰化、台南、高雄等6縣市地檢署，以詐欺、竊盜、偽造文書、侵占等罪發布通緝。

本月19日，張男在台北搭訕同志並色誘到旅館後，趁對方洗澡時，竊取勞力士名錶、5兩金項鍊及皮包，總計得手約50萬元財物，之後他立即搭高鐵南下台中，當晚還到大遠百台中店的化妝品專櫃準備盜刷，但被櫃姐發現有異，暗中報案他才落網。