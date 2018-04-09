車手輕判當神明義工還願 又作「幹部」拜拜時被逮

2018-04-09 15:49

〔記者許國楨／台中報導〕丁姓男子先前當車手被逮幸運獲判緩刑，他高興的到媽祖廟當義工還願以為「有拜有保佑」，卻異想天開以為當第一線提款車手風險性太高，改當負責收取贓款再轉交給上游的「中間幹部」，沒想到還是被沒有義氣的車手們出賣指認，警方上週循線到媽祖廟附近埋伏，當街逮捕正要前往拜拜的丁嫌，訊後依詐欺罪嫌送辦。

台中市刑大偵六隊日前破獲一個以假冒警察、檢察官，謊稱民眾涉重大刑案，需把名下財產交給法院監管藉此老梗詐財的詐團車手集團，其中多名車手供稱，到ATM提領贓款後會交給另名負責收取的20歲丁姓「中間幹部」，再由他將贓款轉交給上游，經查丁男有詐欺刑案紀錄，遂佈線查緝。

然丁嫌極為狡猾，逃竄過程中不僅持續更換使用車輛企圖隱匿行蹤，且為躲避查緝寄居朋友家，連過年期間都不敢回家圍爐團聚，經警方鍥而不捨查訪跟監，上週循線到奉祀旱溪媽祖的東區樂成宮附近停車場埋伏，果見丁嫌手提水果與家人準備到廟裡拜拜時，當場將他拘提到案。

丁嫌供稱，因先前當車手涉及詐欺官司時曾向旱溪媽祖祈求不要入監服刑，最後被輕判緩刑2年，他為了還願自今年開始每週會到廟裡當義工一至二次，否認當車手，但因事證明確，訊後全案仍詐欺罪嫌移送法辦。

警方說，丁嫌涉及多件詐欺案，卻向旱溪媽祖祈求保佑平安，到廟裡當義工以還願，以為「有拜有保佑」「心誠則靈」，警方勸他既虔誠信奉媽祖，應知因果報應，除自身現世報，家人也會承受其業障，尤其他是家中獨子，應即時回頭，為自身及親人積善。

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