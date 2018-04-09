殺警案夜店又爆幫派鬧事 舞池燃信號彈影片曝光...

有客人在夜店Elektro投擲信號彈，造成現場酒客恐慌。（記者姚岳宏翻攝）

2018-04-09 14:49

〔記者姚岳宏／台北報導〕台北市信義區夜店「SPARK」（現改名Elektro）4年前發生殺警案，今凌晨1時42分，有幫派成員與其他客人起衝突，當場在舞池內施放信號彈，現場火光四射，所幸店家迅速將信號彈熄滅，也無造成推擠等更嚴重的意外發生，警方目前已鎖定丟擲信號彈的陳姓男子，循線追查中。

警方初步調查，竹聯幫平堂綽號「小勇」的羅姓男子，昨晚帶著陳姓男子等人接待澳門14K幫友人到「Elektro」消費，期間22歲陳男疑與他人口角推擠，竟拿出點燃的信號彈丟進舞池，整個舞池立刻火光及煙霧迷漫，現場客人紛紛走避。

夜店工作人員雖迅速將信號彈熄滅，並通報在樓下設臨檢點的警方，但有網友批評店家草菅人命，現場工作人員一度不讓民眾拍攝，甚至在2時多還恢復營業，質疑如真的失火，以現場狹窄空間超過百人規模，可能死傷慘重。

信義分局三張犁派出所表示，目前已擴大調閱監視器畫面，已掌握涉嫌丟擲信號彈的陳姓男子，現正循線通知到案說明，將依公共危險罪嫌移送台北地檢署偵辦，另並告誡店家對於發生這類公安事件時，應迅速疏散在場客人並即時通報警、消處理。