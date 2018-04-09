院檢霹靂火最終回！網路男蟲押不押今天揭曉

彰化院檢為一件妨害性自主案的被告是否該押，四度交鋒。（記者顏宏駿翻攝）

2018-04-09 13:10

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化地院與彰化地檢署為了一件妨礙性自主案，吳姓被告是否該羈押「引發院檢霹靂火」，檢座口出「法官是不是頭腦不清楚」差點被當庭逮捕，被告後來9萬元交保，「網路男蟲在外趴趴走」聲音浮現，檢方3度提出抗告，院方3度被台中高分院「打臉（發回地院更裁）」，今年雙方下午院檢第4度交鋒。

該案院檢雙方你來我往，引發社會爭議，有法界人士譏諷檢察官濫權、浪費司法資源，「歹戲拖棚」；但該名被告以網路誘騙未滿14歲少女在網路鏡頭前脫光光，還約出性交易，不從的話還出言恐嚇洩照，被害少女至少多達50人，因此社會也有「網路男蟲不能趴趴走」力挺檢察官的聲音。

究竟要抗告幾次？彰檢襄閱主任檢察官林漢強今表示，該案不會無止盡發展下去，高院已連3次發回更裁，事實至明，可見被告確有被羈押之必要，但因司法結構因素，一審重人權，二審重社會秩序維護，雙方因此你來我往，結果被告淪為「人球」，檢方今天不管結果如何，不會再上訴。

該案的吳男被告，自稱是「廣告經紀人」，利用網路臉書及其他通信軟體，詐騙被害少女，讓被害人傳猥褻照片、視訊給他，再上傳網路，涉犯多條罪嫌。

彰化地院所持羈押理由為，被告犯罪嫌疑重大，但無逃亡、串證或反覆實施之虞，仍為交保、限制住居及命向警察機關報到的裁定。

彰化地院認為，就檢察官提出之事證，無法認定被告有逃亡之虞，此外被告所有電腦、手機皆已扣案，均未有於本案案發期間或偵辦期間與證人聯絡，試圖勾串證人之情，且被告犯行被查獲迄今，均未再有反覆實施同一犯罪，因此做出不予羈押之裁定，但檢方第三度提出抗告時，台中高分院認為，被告遭查獲後，既然沒有證據顯示有再犯，之前也沒有其他犯罪的前科，不能認為他有再犯之虞，參以被告以前行為，若有意另行在社群網站或其他色情網站，重新註冊申請帳號，輕而易舉，隨時可重起爐灶，認為他再犯的可能性極高。

加上，被告經彰化基督教醫院進行精神鑑定，認為他缺乏內控機制、有固定犯罪模式，仍有高度再犯的可能性，建議立即性、積極性的處遇與監控措施，避免再犯。