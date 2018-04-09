種大麻年產值2.5億 記錄板寫「回饋社會」

警方起出的大麻活株。（記者許國楨攝）

2018-04-09 13:16

〔記者許國楨／台中報導〕蔡姓男子租透天厝當起自耕農，但他不種蔬果卻種起大麻牟取暴利，警方上月底循線上門查緝，起出80株大麻植栽及大麻花成品，初估1株大麻年收4次，每株年產值有300到400萬元，80株大麻年產值超過2億5千萬元，但他卻在記錄大麻每週生長情形的白板上註記「回饋社會利益一切眾生」，令人覺得格外諷刺。

警方調查，37歲蔡男沒有相關毒品刑案紀錄，卻靠著自學短短時間成為中部地區相當具規模的大麻供應商，他先上網以比特幣從國外網站購得大麻種子郵寄台灣，再從網站研究種植技術在租來的透天厝設置加上適合大麻生長的鹵素燈具、水值檢測器、溼度控制機等幾乎是專業等級的設備用具，並以多種植物營養液自行調配最佳黃金比例後施肥於大麻植株，並將大麻每週生長情形記錄於白板上，以確認營養液效能，手法相當專業。

由於蔡嫌種植的大麻成品在毒品市場有很高評價，生意絡繹不絕，台中市第五分局與少年隊日前逮捕中下游盤商後得知，上月底循線上門查緝，現場查扣大麻活株80株、尚未乾燥大麻40公斤、乾燥大麻花4.5公斤，以目前大麻每公克市價1500元行情，光是這些大麻成品及半成品的價值就超過1600萬元。

此外若以一株大麻每3個月可以採收一次，一年4次採收加工為成品後，每株起碼有300到400萬元左右的利潤，80株大麻年產值超過2億5千萬元，暴利驚人，但他在每天記錄劑量與效果的白板上卻寫著「回饋社會利益一切眾生」，令人覺得格外諷刺。

蔡嫌在警訊中辯稱，所種植大麻經乾燥後裝入茶葉袋掩人耳目再以市價5折賣給大盤商，目前僅採收一次販賣，近日將第2次採收即遭查獲，警方懷疑他的說詞避重就輕，訊後先將全案依毒品罪嫌送辦聲押獲准，再繼續深入追查大麻流向。

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