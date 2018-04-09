卡債族慘兮兮 自救會：消債條例10週年，司法院僅50分

2018-04-09 12:26

〔記者楊國文／台北報導〕卡債風暴促使消費者債務清理條例立法，且實施迄今10年，卡債受害人自救會今赴司法院陳情表示，我國卡債族多達80萬至100萬人，而10年來向法院聲請更生、清算的債務人僅53816人，只佔債務人的5％，顯然大多數人不知道消債條例，因此發生自殺等憾事，認為司法院10年來未積極推動消債條例，只給50分的不及格成績。

卡債受害人自救會呼籲司法院應該：一、加快審理；二、提高通過比例；三、積極再修法。

自救會表示，消債條例於2018年4月11日開始實施，依司法院今年2月的統計資料，10年來向法院聲請更生者僅有44895人，向法院聲請清算的債務人只有8921人，兩者共53816人，只債務人5％，司法院身為消債條例的主管機關，顯然怠於宣傳債務更生，及務清算制度，大多數人不知道消債條例，也不知更生或清算制度可以解決其債務問題，因而逃債、自殺或鋌而走險。

自救會指出，10年來向法院聲請更生及清算的53816名債務人中，僅有17532人更生方案通過，2271人清算免責，總共19803人，在80萬至100萬的卡債族中只佔2％，而10年來更生通過的比例只有40.25％（裁定開始更生51.4％與更生方案認可的68.32%相乘），清算免責比例只有27.27％（裁定開始清算74.23％與清算免責36.74％相乘），相對於日本再生通過比例85％至92％，清算免責比例高達97％，我國更生通過比例不及日本的一半，另我國清算免責比例不及日本的1/3，司法院顯然有很大努力的空間。