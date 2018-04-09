自K唱歌抓住連假尾巴 一句「看三小」變調打群架

兩掛年輕人在自K大廳打群架，警方趕往壓制逮人。（記者許國楨翻攝）

2018-04-09 12:05

〔記者許國楨／台中報導〕兩掛年輕人今天凌晨分因慶生及抓住清明連假尾巴等名義到市區一家自助式KTV度過，不約而同同時間結束在大廳結帳時，因都已有酒意先是互看不順眼後互嗆竟演變成大亂鬥打群架，警方獲報啟動快打部隊趕往壓制隔開雙方，期間還有人企圖趁亂搭車逃離仍警方威嚇拉下，最後將9名滋事者全數帶回，訊後依社會秩序維護法移送裁處。

警方調查指出，20歲的尤姓男子一方今天凌晨到該家自K替友人慶生，30歲的蕭姓男子則是偕同多名友人在另間包廂唱歌度過清明連假的尾巴，經查雙方都沒有相關幫派背景或暴力素行，有的是大學生，有的則是業務員，卻因幾杯黃湯下肚情緒不受控制，讓歡樂的氣氛頓時變調。

兩派人馬一直喝到凌晨3時許，大夥開心唱完歌各自下樓梯，在大廳結帳時因互看不順眼先是互嗆，再加上現場音響環繞，一句「看三小」導致雙方一言不合大打出手，此時第二分局文正派出所剛好有員警巡經發現騷動，率先衝進了解狀況，但因人數眾多加上現場狀況混亂，兩派人馬仍持續叫囂拉扯，警方立即呼叫支援並啟動快打部隊趕往壓制。

其中還有男子趁亂跑出店外想要上車逃逸，立刻被數名員警持警棍威嚇拉下車，警方最後將9名滋事者全數帶回警所時，一改剛才囂張氣焰頓時龜縮，表示是誤會一場同時不願提出傷害告訴，但警方仍在訊後將全案依社會秩序維護法移送裁處。