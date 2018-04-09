基隆看守所管理員「下跪」認錯？檢調查：誤會長官

2018-04-09 12:08

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆看守所戒護科李姓科員去年8月4日因不滿梁姓管理員請假程序未完善，害自己被罵，便將梁員叫到中央台責罵，並比出下跪手勢要梁反省。未料，梁男竟直接下跪，且認為遭李男汙辱，憤而提告。基隆地檢署認為，李員比下跪手勢是要梁男反省，並非真的叫他下跪，是梁男誤會其意下跪道歉，予以李員不起訴處分。

梁男向檢警表示，案發當天是為了幫看守所同仁辦理早退手續，但忘了在請假卡上蓋上主任及科員的印章，害李姓科員遭到戒護科長責罵；下午就接到李男通知，要自己到中央台，結果李邊罵邊比出下跪手勢，連續比了兩次，還說「你怎麼那麼老實，叫你跪就跪了」，當時在中央台的其他同仁都在竊笑，感覺到自己的人格受損。

李姓科員則向檢察官指稱，當時是想叫梁姓管理員注意反省一下，所以就用一隻手在另外一隻手的手掌中比了一個下跪手勢，這是現在LINE群組通訊軟體中流行的手勢，意思是拜託或反省的意思，比的時候還有跟梁員說拜託你以後注意一點，怎知梁就下跪了，自己也跟梁員解釋了4次，是要他反省而不是下跪。

檢察官找來在場的朱姓管理員還原當時的情況，朱員表示當時確實有看見梁姓管理員下跪，但李科員立刻解釋是開玩笑的，沒有要他下跪的意思。

檢察官認為，是梁姓管理員誤會李姓科員手勢的意思，才會下跪，不能因為自身誤會令李員擔負公然侮辱或是妨害自由的罪責，且並無積極證據證明李員有要求梁男下跪，故予以不起訴處分。