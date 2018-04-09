行車紀錄器檢舉違規合法嗎？ 司進會報你知

2018-04-09 12:03

〔記者吳政峰／台北報導〕不少車輛均裝有行車紀錄器，以利還原行車或車禍當下的景況，也有駕駛人擷取行車紀錄器畫面，向警方檢舉其他車輛違規情事，造成用路人出現「草木皆兵」心態，對此，台灣司法人權進步協會解讀法條後認為，此類檢舉方式並未違法，開車上路還是得多謹慎勿違規。

司進會表示，依照「個人資料保護法」第2條第 1 款規定，個資是指自然人的姓名、出生年月日、國民身分證統一編號等，各種得以直接或間接方式識別該個人的資料，而對一般人來說，汽車或機車的車牌號碼，並無法當場立即識別車輛的車主或駕駛，因此並不屬於個資法定義的個資。

司進會指出，個資法第51條第1項第2款規定，於公開場所或公開活動中所蒐集、處理與利用而未與其他個人資料結合之影音資料，並不適用個資法，因此，民眾用行車記錄器所錄到的影像畫面，如果只有照到車牌號碼，而沒有照到特定人的影像或與其他個資，就不適用個資法。

司進會指出，「道路交通管理處罰條例」第7條之1規定，對於違反道交條例的行為，民眾可敘明違規事實或檢具違規證據資料，向公路主管或警察機關檢舉。因此，民眾確可以向公路主管或警察機關檢舉交通違規，但必須附上姓名、違規時間、地點及違規車輛的車牌號碼等相關資料，否則檢舉不會被受理。

司進會強調，從法條中可知，以行車紀錄器所錄到的車牌號碼，當作證據來檢舉交通違規，並沒有違反個資法，只要資料完整，公路主管或警察機關就會受理，因此建議用路人行車多注意，切勿違規以免遭到檢舉。