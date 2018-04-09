婚姻觸礁 寒舍餐旅前董座涉恐嚇大舅子遭起訴

寒舍餐旅前董事長蔡伯府（左）與妻子黃閔暄（右）。（資料照）

2018-04-09 11:24

〔記者錢利忠／台北報導〕寒舍餐旅前董事長蔡伯府13年前迎娶自家飯店員工黃閔暄，媒體還以「麻雀變鳳凰」形容黃女境遇，未料，黃女事後被控與李姓保時捷男業務過從甚密，兩人婚姻因而亮起紅燈；去年10月，蔡伯府傳簡訊給大舅子黃柏瑜，提及「要綁架你兒子」、「放火燒你家」等字眼，吃上恐嚇等官司，台北地檢署今將蔡伯府起訴。

與妻子黃閔暄婚姻觸礁的蔡伯府，去年10月28日，涉嫌傳簡訊給妻子，要求她轉告大舅子黃柏瑜「要他小心點」、「要放火燒他家」、「要綁豬小弟（黃柏瑜之子）」等字眼，黃女轉傳訊息給哥哥黃柏瑜後，黃柏瑜為此質問蔡伯府，是否恐嚇他。

未料，盛怒之下的蔡伯府，不滿黃柏瑜的質問，再次嗆黃柏瑜：「我什麼事都做的出來」，「他X的，我就是恐嚇你」、「以後不要讓我在艾美看見你」；之後蔡伯府另傳簡訊給黃柏瑜，提及「不要惹我」、「等我去你媽家裡放火」等字眼。

蔡伯府傳恐嚇簡訊給黃柏瑜的隔天，便假藉要帶小孩回家等理由，親赴黃男與母親同住的住處，黃男為此向士林地檢署提告，指控蔡伯府恐嚇及侵入住宅。

全案自士檢移轉北檢偵辦後，針對侵入住宅的部分，因黃男已撤告，蔡伯府此部分獲不起訴，但蔡伯府涉恐嚇的部分，則被檢方認定罪證明確。

蔡伯府迎娶自家飯店員工黃閔暄時，一度被傳為佳話，不料黃女去年卻被控偷情保時捷李姓男業務，還涉嫌在李男過世後，將其名下的賓士轎車、重機過戶給自己，而被死者妻子控告妨害家庭、侵占及偽造文書等罪，北檢調查期間，雙方達成和解並簽下保密條款，李妻同意撤告，黃女因而獲不起訴。