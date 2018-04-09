彩券明牌網上買？多位彩迷受騙慘賠

2018-04-09 10:52

［記者楊政郡／台中報導］28歲蔡男「聰明的騙傻瓜」！在臉書社群經營「星光計畫」，佯稱幕後有專業研究團隊，與美國NBA職籃內部人員孰識，分析國內運彩勝率高達90%至99.99%，誘騙民眾繳交會費提供分析資料，單月9100元，雙月1萬3800元，至少有8個運彩迷分別匯出上述款項款給蔡男，其中僅1人的投注勝率6、7成，其餘均慘賠，台中地檢署依詐欺罪起訴。

起訴書指出，蔡姓男子作起彩券明牌生意，自己存摺僅剩14萬元，竟偽造存款7900萬餘元，又與名車合照、車上還擺現金佯稱都是贏來的，將這些存摺及合照照片PO上網炫富，來吸引不特定民眾，營造可靠投注運彩致富的假象，然後推出「星光計畫」，向網友謊稱幕後有專業研究團隊，與美國NBA職籃內部人員孰識，分析國內運彩勝率高達90%至99.99%，要贏錢是輕而易舉！

推出「台金賽事會員」（30天享有MLB《美國職棒》及NBA《美國職籃》賽事分析每天一場，每場勝率90%），會員費9100元；還有「鑽石賽事會員」，可享有60天如上述賽事分析資料，會員費1萬3800元；還有「帝皇賽事會員」，會員費3萬元，可享有每月四場內幕賽事，勝率更高達99.99%。

在105年7、8月間，有郭、黃、邱、蔡、江、王、何、郭等8人，分別繳交會員費9100元、會員費1萬3800元。

但事後得到的分賽事分析然後投注，僅王姓被害人供稱他的投注勝率6、7成，但事後認為是騙人的未再繳費。其餘有一被害人說他損益兩平，僅是會餘費白花了，有一被害人說勝率不到50%，其餘不是一次都未贏，或是最後都慘賠。

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