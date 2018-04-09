殺警夜店再起糾紛！ 幫派衝突竟在舞池點燃信號彈

台北市信義區夜店「SPARK」（現改名Elektro）4年前發生殺警案，今天凌晨1時多竟又傳出有幫派與顧客起衝突，當場在舞池內施放信號彈。（資料照）

2018-04-09 11:01

〔即時新聞／綜合報導〕台北市信義區夜店「SPARK」（現改名Elektro）4年前發生殺警案，今天凌晨1時多竟又傳出有幫派與顧客起衝突，當場在舞池內施放信號彈，造成現場火光四射，所幸店家緊急疏散客人，沒有造成人員傷亡。

根據《蘋果》報導，竹聯幫平堂已故堂主田震宇的頭號小弟「小勇」，昨天帶著小弟接待澳門14K幫友人，到「Elektro」消費，期間小弟與其他顧客起衝突，竟有人丟出信號彈，整個舞池隨即煙霧迷漫，嚇壞現場民眾。

有網友表示，當時氣氛緊張，警方卻遲遲未到，現場工作人員還不讓民眾拍攝，疑似想封鎖消息，甚至在2時多繼續恢復營業，該網友質疑，假如真的失火，可能會死傷慘重，「對店家一手遮天的行為感覺非常不恥」。

目前轄區警方已介入調查，警方表示，今天凌晨1時多接獲通報，隨即派出在ATT 4FUN百貨公司外執勤的警力，跟隨夜店保全上樓查看，但點燃信號彈的嫌犯已離開現場，僅留下另一派人在現場。當時留在現場的人不願報案，警方現只能調閱監視器調查，將依法追查涉案嫌犯。