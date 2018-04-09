中六合彩2億元？ 婦人差點被騙匯款百萬元

保七員警及銀行員工不斷的勸阻林姓婦人（坐著黑衣者）（記者葉永騫翻攝）

2018-04-09 10:48

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東50歲林姓單身婦人以為網交了香港大學生高材生「小磊」及帥哥「迷男」的2名小鮮肉，沒想到竟是中了詐騙集團的陷阱，詐騙中獎六合彩2億元，要求匯款116萬元，所幸保七總隊員警與銀行員工發現苦勸，成功阻止林女匯款。

警方表示，六合彩詐騙集團在網路盜用小鮮肉帥哥照片，在FB上自稱是來自香港中文大學高材生「小磊」，喜愛健身、戶外活動，不斷甜言蜜語稱呼林姓婦人為「姐姐」，每天溫情攻勢取得林婦信任後，騙稱在「香港六合彩彩票部門」兼職，可以操控每期彩票的中獎號碼，並幫忙林婦簽了這一期的六合彩，中了頭獎新臺幣2億元，只要繳交90萬的稅金，就能拿到2億元。

林婦於是到臺銀屏東分行辦理匯款，表明匯款給「香港朋友」，但匯款地點卻是「臺灣帳戶」，引起臺銀襄理劉鴻洲的注意，立即通知派駐臺銀保七小隊長陳仲模、警員林文柱前來關心瞭解，過程中更發現林婦除了遭「小磊」詐騙外，還被另一個自稱是「迷男」男子，以同樣手法詐騙匯款26萬元，林婦準備匯出116萬，所幸被攔阻下來，由於這種「六合彩中獎詐騙」重新包裝後再度出現，警方也呼籲民眾要特別小心。

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