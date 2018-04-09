不顧女友剛墮胎「硬上」 軍人賠12萬免囚

2018-04-09 10:13

［記者楊政郡／台中報導］20歲邱姓現役軍人，不顧女友剛完成人工流產「硬上」，女友大聲喊痛才停止，台中地院依強制性侵判1年6月，邱男賠償12萬元和解，獲得緩刑2年，緩刑期間接受2場法治教育及交付保護管束。

判決書指出，邱男為現役軍人，106年3月初結識「小娟」（已成年）開始交往，但邱男卻無故失聯20天左右，「小娟」認為邱男無意與她往來，又另結識王姓男友。

不料同年4月3日邱又突然來電，帶「小娟」外出吃飯買東西，當天同宿「緣橋商務汽車旅館」，期間「小娟」的王姓男友多次來電，「小娟」都到房外接聽，讓邱男得知是新男友，十分氣憤，盛怒下將「小娟」壓制床上，搶下手機，質問「為什麼這樣對我」等語。

邱男拉扯「小娟」上衣、褲子，命令先去洗澡，洗完澡後將她壓制在床上，脫掉圍在身上的浴巾，企圖性交，「小娟」掙扎反抗、哭泣，還說3月底才進行人工流產手術，不要性交，邱男完全不顧，強行要求口交，其後又強行性交，「小娟」不停推開，大聲哭喊「很痛」，邱男才停止，「小娟」告知王姓男友，並報警處理。

邱男到案，坦承全部犯行，今年3月又當庭賠償12萬元，被告已知悔悟，且盡力補償告訴人之損害。審酌兩造原為男女朋友關係，年輕氣盛，不思妥善控制個人性慾，未考慮「小娟」意願，強行對「小娟」為性交行為，審酌邱男沒有前科，給予自新機會，判處1年6月、緩刑2年，緩刑期間接受2場法治教育及交付保護管束。