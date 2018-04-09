詐騙集團電話勒贖10萬元 警將計就計逮1人收押

2018-04-09 08:58

〔記者陳文嬋／高雄報導〕詐騙集團誆騙張男稱兒子與人發生糾紛，電話勒贖張男10萬元，警方將計就計，陪同張男埋伏逮1嫌，張嫌錢沒賺到，反被法院裁定收押，悔不當初。

楠梓警方今表示，張姓男子於2日下午1時30分許，接獲詐騙集團來電，誆騙他的兒子因替公司送貨與人發生糾紛，目前人在他的手中，需用10萬元和解，張男驚覺電話那頭說話的聲音與兒子相似，他嚇壞陷入恐慌，隨即聽從指示，到郵局提領10萬元，欲交付給對方保管，過程中經過後勁所，趕緊順道入內報案。

詐騙集團為了取信張男，仍以兒子的身份持續通話，騙取張男信任，所長張建泓見機不可失，教導張男虛偽應付，於下午2時40分許，由所長率領便衣員警趕赴現場，由便衣員警先於面交現場埋伏。

所長加強周邊巡邏時，發現1名著中山裝的張姓嫌疑人（20歲），在現場約50公尺外的停車場徘徊，該嫌手持電話，不時東張西望，發覺張男有人到場關心，以為事跡敗露，遂轉身徒步離開。

所長立即指示埋伏員警上前攔查盤檢，於張嫌所持手機中，發現詐騙集團的電話號碼，隨即將張嫌帶所詳查，張嫌一度語焉不詳，且仍有所辯解，經通知張嫌父親到場曉以大義，張嫌才坦承因亟需現金花用，才硬著頭皮做面交取款勾當。

警訊後將張嫌依詐欺罪嫌移送橋頭地檢署偵辦，檢察官訊後將他聲押獲准。

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