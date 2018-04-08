國3北上36.8K自小客車與廂型車車禍6傷 4線道皆受影響

國3北上36.8K自小客車與廂型車車禍6傷，現場4線道皆受影響。（民眾提供）

2018-04-08 22:41

〔即時新聞／綜合報導〕國道3號北上36.8K路段，晚間九點半左右有1台自小客車與廂型車發生車禍，現場共6名傷者。其中箱型車內5名傷者（1男4女）皆為輕傷，意識清楚，送往部立雙和醫院，另自小客車一名年約40歲的女性駕駛受困於車內，獲救後意識清楚，也送往部立雙和醫院。目前現場4線道皆受影響，只開放路肩通行，員警表示預計約20分鐘可恢復通車。