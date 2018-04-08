台中義交之夜熱力歡唱 林佳龍讚無名英雄

「台中市義交之夜」演唱會，由知名藝人翁立友領銜歡唱。（記者黃鐘山攝）

2018-04-08 22:36

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市交通義勇警察協會今晚舉辦「台中市義交之夜」演唱會，知名藝人翁立友等多位歌手與樂團輪番表演。市長林佳龍與夫人廖婉如到場力挺，肯定義交是勞苦功高的無名英雄，感謝他們不畏風雨維持交通秩序，守護每位市民的安全。

今晚「義交之夜」演唱會在圓滿劇場登場，知名藝人翁立友、陳隨意、謝宜君等多位歌星及樂團輪番帶來精彩表演，吸引義交及其家屬到場同樂，將現場擠得水瀉不通。

林佳龍夫婦到場欣賞，同時接受義交大隊長林戊坤致贈紀念品，感謝他為義交謀取權益與福利，作為義交最堅實的後盾。副市長張光瑤、警察局長楊源明、市議員張耀中、曾朝榮及多位市政顧問也到場共襄盛舉。

「感恩的心、感謝有你！」林佳龍指出，義交是勞苦功高的無名英雄，今日舉辦義交之夜晚會，是全國首創，對於義交也是一種振奮，感謝他們的平日付出。

林市長表示，為讓義交執勤更有效率，上任後推出許多措施，包括擴編500名生力軍，讓義交從原有860人增加為1292人，人數為六都之冠。此外，也將協勤工作費從每小時150元增加為200元，提升義交福利。

目前每天在交通尖峰時段，於重要路口協勤交通崗的義交將近170位，服勤人數超過200人次，讓台中交通滿意度相較以往有明顯進步。

此外，經過幾年努力，台中交通事故傷亡率及肇事率已大幅降低，朝前段班邁進。感謝義交不畏風雨、堅守崗位，守護民眾交通安全。

林戊坤大隊長感謝所有隊員的努力付出，也感謝眷屬背後的支持，才能讓義交無後顧之憂為民服務。

他並強調，林市長上任後，不僅擴編員額，也增加義交協勤費，目前全市義交協勤費一年約2600萬，加上今年花博11月登場，所需的義交人力經費增加，市府皆編列經費協助，感謝市長的全力相挺。