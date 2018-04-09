獨家》豪放國三女獻初夜 呆頭鵝竟誤闖後庭

2018-04-09 00:00

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕國三女生小玲（化名）認識林姓網友半年多，期間經常有情色對話，小玲被撩起慾火決定獻出初夜，自己騎了3小時單車到林男住處，沒想到遇上沒實戰經驗的林男，竟誤闖後庭，將那話兒插進肛門，事後小玲怒告性侵，新竹檢方發現事後小玲簡訊「好尷尬喔！都你啦！害我現在排便不順！誰叫你插錯地方！快虛脫了！」認定二人自始至終都是正常關係，不像性侵，全案不起訴。

去年15歲仍就讀國三的小玲指控，去年2月經由網路認識19歲的林男，去年9月林男邀她到住處，竟將她拉進房內脫光衣服，以性器插入她肛門性侵得逞。

林男聲稱小玲同意發生性行為，那天是小玲自己打電話說要到他家，且是自己騎單車過去，到房間後二人先以言語互相挑逗，他有問她OK嗎？她說OK，二人才繼續，當時小玲是趴著的姿勢，他要插入陰道但插錯地方，小玲說很痛，他過一陣子拔出來，後來她才說應該是插到她的屁眼。

檢方發現，小玲坦承當天自己騎單車騎了將近3小時去林男家找他，且根據二人案發前的臉書對話，小玲：「我連初吻都還在呢！」林男：「我直接摸裡面然後做X 都沒關係？」小玲：「看看咯！ 」

二人首度發生關係當天稍晚，小玲：「我到家了！好尷尬喔！都你啦！害我現在排便不順！」林男：「等等就好了！」小玲！「應該吧！誰叫你插錯地方！快虛脫了！」

檢方從二人對話內容發現，二人在首度發生性行為之前，已討論可能發生性行為之話題，肛交後2人仍保持聯繫，甚至討論2人性行為話題，顯見2人關係仍屬正常，客觀上實無法認定有強制性交情事。

此外，檢方認為，二人有過親密身體接觸，且為肛交性行為，若小玲遭強暴或其他壓制手段為之，其身體理應因而或多或少受傷，然驗傷結果其身體、陰部、肛門均無明顯外傷。最後檢方將全案不起訴處分。