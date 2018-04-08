迷路驚魂18小時！7旬婦掃墓受困山區 打「112」獲救

2018-04-08 20:44

〔記者陳建志／台中報導〕彰化70多歲林姓老婦4日傍晚到霧峰山區掃墓，下山時卻走錯路，開進山區小路，車子卡住進退兩難，山區沒有手機訊號，無法打電話求救，所幸她想起「112緊急救難專線」，趕緊撥打，員警獲報，徹夜在山區搜尋卻一無所獲，隔天在當地居民協助下，接近中午時終於在幾無人跡的山區道路尋獲，受困18小時的老婦人幾乎嚇壞，對於麻煩大家找了一整晚，頻說抱歉。

林姓老婦於4日傍晚約6點透過「112緊急救難專線」報案，說自己到霧峰金陵山掃墓，回家時在山區迷路，不知道自己在什麼地方。而她所在的位置沒有訊號，員警無法和持續保持聯繫，難以確認位置。

霧峰分局萬豐派出所獲報，立刻調閱監視器畫面，發現有老婦開車上山影像，卻沒有看到老婦下山，研判人還在山區，透過電信公司緊急定位，也確認發話位址在霧峰的峰谷山區，立刻通報消防局，動員4、50名警義消徹夜找人，也聯繫上家屬，確認老婦當天4點多到山區祭拜。

峰谷山區產業道路錯綜複雜，員警、消防人員和家屬找了一整晚還是找不到，萬豐派出所邱文俊所長說，隔天上午在當地熟悉山路的民眾騎著機車帶路下，持續找到接近中午，終於在一處人跡罕至的產業道路上，發現林姓老婦和卡住動彈不得的車子。

受困山區18小時的林姓老婦，獨自一人在伸手不見五指的山區受困一整夜，看到員警後終於鬆了一口氣，頻頻向救難人員道歉說「麻煩大家真不好意思」，還說一度想要自行走下山，但路況不熟，只好在車子附近等待救援。

警方說，「112」是全球行動電話都可撥打的緊急救難號碼，就算沒有SIM卡，只要手機還有電力，並且在有任何一家電信業者訊號涵蓋的範圍內，都可撥打「112」求救，接通後會由語音導引，轉接到「110」或「119」，請求協助或報案。警方也稱讚老婦人，在手機無訊號時，能想起可打112專線，才能即時獲救。