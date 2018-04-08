為30萬偷裝竊聽器率正宮破門捉姦 徵信社經理吃官司

2018-04-08 22:06

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕某徵信社顏姓經理以30萬元代價，接下鄭姓女子委託捉姦案件，竟找人潛入鄭女先生陳男租屋處偷裝竊聽器，結果一聽到小三在場，立即會同鄭女破門闖入，事後陳男懷疑被監聽而報案，警方反蒐證發現有人潛入安裝竊聽器，並循線當場搜出2組，新竹檢方依侵入住宅、竊聽等罪嫌起訴顏男。

檢警調查，鄭女因懷疑先生陳男有外遇，遂於2016年10月在竹北市某咖啡廳，以30萬元代價委請徵信社顏姓經理抓姦。

顏男雇請綽號「滷蛋」男子，侵入陳男租屋處後，由滷蛋在電腦桌下裝設2組竊聽器，竊錄租屋處內所有非公開活動及談話等隱私。

幾天後，顏男利用竊聽器，得知陳男與小三林女共處一室後，會同鄭女破門進入陳男租屋處抓姦。

陳男說當時自己正在裸睡，林女雖也在屋內另一房內，但二人未發生性行為。林女則說，由於陳男打算離婚，獨自帶兒子搬到竹北租屋處，她才會偶爾到那照顧孩子，鄭女率徵信社上門捉姦當天，她正在客房上廁所，鄭女等人侵入後對她破口大罵，但她沒有與林男發生性行為。

事後陳男越想越奇怪，因為他平日很少到租屋處，林女更少去，直覺遭人監聽，因此報警處理，經警方調閱監視器畫面，並在租屋處查獲竊聽器2組，陳男憤而控告顏男。

檢方依刑法侵入住宅罪、無故利用設備竊聽罪嫌起訴顏男。至於外遇捉姦部分，檢方認為，現場並未查獲沾黏精液衛生紙、保險套等證物，又無證人目擊2人通姦，縱2人所為已逾一般男女往來正常社交尺度，仍無積極證據證明二人通姦，不起訴結案。