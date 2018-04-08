「有罪判決確定審查會」8件駁回6件 黃國昌轟「灌水造假」

2018-04-08 22:27

〔即時新聞／綜合報導〕法務部去年成立的「有罪判決確定審查會」，提供冤案當事人進行救濟，不過受理的8案件中就有6件因「不符資格」駁回，其餘2件則早就判無罪。對此，立委黃國昌、監委王美玉痛批法務部全是「灌水造假」、「只是應付社會聲浪而已」。

綜合媒體報導，由於國內測謊鑑定機關無標準作業流程，監察委員王美玉及仉桂美去年提出的調查報告也指出，法務部前調查專員李復國測謊鑑定有許多瑕疵，易產生冤案。

因此，法務部去年6月比照美國「無辜計畫」（Innocence Project）成立一個可提供冤案當事人救濟的單位「有罪判決確定審查會」，由台灣高等法院檢察署檢察長擔任召集人。

曾聲請再審或提起非常上訴經法院駁回者，可透過律師公會全國聯合會、各地區律師公會、保障司法及人權的團體及組織等三大途徑，向台高檢提出意見書，再由檢察長判定有無審查必要，再開會重審案情細節。

不過，時代力量立委黃國昌質疑，審查會根本就是「灌水造假」。根據法務部書面資料，審查會至今受理的8件陳情案中，有2件早就判決無罪，另5件人民送來的因不符申請資格也被駁回。

就連最後1件劉正富案，檢察總長已為此提2次非常上訴遭駁回，後由監院向審查會提出。審查會卻因監院不符「保障司法及人權的團體及組織」為由，無法受理而駁回。王美玉痛批，「難道檢察總長位階比台高檢察長還低嗎？」

王美玉表示，「如果人民不能提，監委也不能提，那誰還能提」，她向法務部長邱太三喊話，希望對於該審查會的形成、申請要件及程序，都能公開說明清楚。