少校揹債燒炭亡 父親多年前也傳跳魚塭躲債溺斃

2018-04-08 20:28

〔記者萬于甄／台南報導〕現年39歲，海軍陸戰隊胡姓少校疑因投資股票失敗，債務壓力大，今在台南善化自家旁車內燒炭身亡，留下一封用紅筆書寫的遺書，內容提到要母親「好好照顧自己」，卻讓家人更悲慟不已。

據悉，胡男是家中長子，父親已過世多年，胡父當年似乎也因五萬元的債務問題，遭逼迫跳魚塭躲債而溺斃，案情一度轟動地方，如今，父子倆皆因債務走上絕路，也讓地方不勝唏噓。

胡男母親年紀已大，家中還有一名弟弟，家人甚少聽聞其有債務上的壓力，也從未有人到家中討過債，不過，有親友表示，胡男多年前曾投資股票失利，恐因此債務越滾越大，但對於債務細節並不清楚。

善化警方調查，胡男為海軍陸戰隊的少校軍官，未婚，與家人同住在善化胡厝里一處三合院，趁連假時返家休息，今上午一家人準備吃早餐時，卻遲遲未見胡男身影，著急地四處找尋，最後發現其陳屍在自家車內。

檢警今天下午相驗，初步研判胡男為燒炭身亡，排除外力介入或加工自殺，但死亡動機仍需進一步調查釐清。

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