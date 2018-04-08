踩破公園腐爛木棧道摔傷又遭野狗咬 請求國賠63萬結果是…

2018-04-08 21:00

〔記者王俊忠／台南報導〕張姓婦人控訴，102年2月春節期間，她與家人到台南都會公園遊憩時，因環湖景觀木棧步道內部腐損，她踩破木棧道摔倒，遭當地野狗圍咬成傷，她認為台南市政府有管理公園疏失，提告請求國家賠償。台南高分院判台南市工務局須賠償醫療費、精神慰撫金等共5萬3000多元給張婦確定。

張婦說，102年2月9日，她和家人到仁德區台南都會公園玩，而環湖木棧道木材內部腐爛毀損，以致她走過時踩空摔倒，接著還被園內野狗圍咬，身體四肢挫傷、多處撕裂傷、腰部挫傷瘀血。

張婦說，木棧道破損，工務局有管理、維護疏失；又被園內野狗圍咬，工務局對野狗管理同樣有疏失，因此，提出國賠訴訟，計算醫療費、往返醫院交通費、醫療器材、看護費、精神慰撫金共求償63萬多元。

工務局反駁說，張婦就醫紀錄是指在都會公園被狗咬到，沒提到木棧道損壞導致受傷的過程；對張婦請求的醫療費、交通費等費用也多有質疑。

二審法官則說，工務局於102年10月通知產險公司辦理公共意外責任險的保險理賠，足以認定張婦確因都會公園木棧道毀壞而受傷，這部分，工務局難辭其責；至於遭狗咬傷部分，法官檢視張婦病歷資料，都是患者主觀陳述，沒有醫師對狗咬傷部位與客觀傷勢有所記載，無法對張婦作出有利認定。

法官核算，張婦能向工務局求償費用為醫療費、交通費與精神慰撫金，共5萬3240元確定，不得上訴。