七旬老翁迷途 員警即刻救援

2018-04-08 19:43

〔記者蔡宗勳／嘉縣報導〕來自南投的7旬老翁7日到嘉義旅遊，用完晚餐上錯遊覽車被請下車後，竟往山區走去，嘉義縣中埔警分局據報四處找人，大批員警花了3個多小時終在8公里外找到人，結束老翁迷途驚魂記。

黃姓老翁是在7日隨旅行團從南投出發到嘉義旅遊，晚間6時旅行團在頂六派出所轄區的餐廳用餐，餐後老翁竟上錯遊覽車，被司機請下車後，黃翁卻找不到自己的遊覽車，而且莫名的往山區走去，同團友人發現老翁不見，在餐廳附近遍尋不著，擔心出意外，趕緊報警。

頂六派出所員警張耀明獲報，立即會同副所長陳承堯、員警賴美廷展開艱難的尋人任務，經調閱餐廳與附近的監視器，發現老翁下車後走出停車場，並往山區的方向走，但由於沿途監視器有限，無法掌握老翁行蹤。

因冷氣團來襲，入夜氣溫遽降，老翁僅著單薄外套，恐有失溫之虞，頂六所員警又找觸口派出所曾騰毅等警員協助，大家沿著可能的路徑來回尋找，並通報失蹤人口系統請求支援擴大協尋。

警方苦尋3個多小時，發現老翁竟從位於中埔鄉的餐廳走到8公里外的番路鄉觸口遊客中心，一個人在遊客中心的遊覽車停車場找尋遊覽車，員警立即將輕微失溫的老翁載回頂六派出所，並以熱毛巾及熱茶為老翁暖身，家屬也由外地趕來，看老翁平安回來相當激動，欲致贈2000元紅包答謝，被警方婉拒。