神轎破門闖舊教堂「收妖」 感恩禮拜大和解

台灣基督長老教會高雄中會議長吳典林牧師（右一）說，海山宮神轎侵入海埔舊教堂所引發的宗教衝突，最後在和好禮拜中達成溝通與和解，這在台灣以及台灣教會歷史都是創舉。（記者蘇福男攝）

2018-04-08 18:44

〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄市湖內區海山宮上個月舉辦廟會遶境活動，卻發生神轎撞破海埔舊教堂大門、門窗，燃放鞭炮「收妖」情事，全程還在網路直播，引發宗教衝突，事後雙方達成賠償、和解，今天（8日）下午在教會感恩禮拜中公開大和解。

湖內海埔地區角頭廟海山宮供奉的七府千歲，3月上旬赴中國泉州謁祖進香，18日在海埔地區舉辦廟會瘟境活動，神轎經過海埔教會舊禮拜堂時，赫然發現「堂內有不乾淨的東西」，破門而入，燃放鞭炮「收妖」，全程約10分鐘，還網路直播，引發「宗教衝突」軒然大波。

3月27日雙方在湖內區公所調解，廟方澄清，是神明突然指示要進堂「淨一淨」，才會破門而入，純粹是誤會一場，答應賠償相關損失。

最後教會決定以基督愛與和好的信仰立場，與海山宮和解，海山宮廟方也表達誠摯歉意，答應日後將約束轎班人員，被撞破的教會門窗由海埔教會維修，海山宮則將12萬元賠償費用，轉捐贈給岡山身心障礙福利服務中心和勵馨基金會路得學舍。

今天下午3點，台灣基督長老教會高雄中會在海埔教會舊教堂舉行「第三代老教堂─愛、和好感恩禮拜」活動，由高雄中會議長吳典林牧師主禮，海山宮由副主委劉天明率同理監事與會，高雄市民政局、湖內區長吳進興、議員陳明澤伉儷和基督教友近百人參加。

吳典林說，海山宮和海埔教會是老鄰居，這起意外讓兩造雙方都有機會反省檢討，神轎侵入舊教堂所引發的宗教衝突，最後在和好禮拜中達成溝通與和解，這在台灣以及台灣教會歷史都是創舉。

會中，劉天明率同理監事們起身，向海埔教會教友表達歉意，他在受訪時坦承，廟方未管理好瘟境隊伍，對於教會選擇諒解不追究深表感謝，希望紛爭就此圓滿落幕。

台灣基督長老教會高雄中會今天下午在湖內海埔教會舊教堂舉行「第三代老教堂─愛、和好感恩禮拜」。（記者蘇福男攝）

海山宮副主委劉天明（右一）率同理監事參加和好感恩禮拜。（記者蘇福男攝）

海山宮將賠償海埔教會的12萬元，轉捐贈給高雄市岡山身心障礙福利服務中心和勵馨基金會路得學舍。（記者蘇福男攝）