囧！「愛情騙子」反被小弟坑 沒騙到錢還得入獄

2018-04-08 17:37

〔記者張瑞楨／台中報導〕男子許富凱、賴柏志與6名男子合組詐欺集團，假冒「高富帥」與中國單身女子交往，再以結婚為誘餌行騙，也就是俗稱的「愛情騙徒」，不料，營運初期零用金就被騙子成員捲走，更慘的是，每週吃喝開銷要花5000元，運作3個月績效始終掛零，一毛錢都沒騙到，就被警方查獲，法院審理時，2人宣稱不是主謀，法官卻認為是共同正犯，依加重詐欺未遂罪各判2年8月與2年徒刑。

判決書指出，許富凱、賴柏志與真實姓名不詳的男子「阮建志」、「老師」，於2016年8月合組詐欺集團，招募4名男子負責行騙（3人各判2年2月至2年6月不等徒刑，1人另案審理），「阮建志」是負責出資的金主，「老師」則負責傳授詐騙技巧，許富凱負責管理，「阮建志」每週給許男5000元公基金（零用金），支付詐欺成員吃喝等日常生活開銷，每月再支付1萬元給賴柏志，支付承租賴母房屋當機房的租金，賴男則擔任一線人員，同時買菜打雜。

這群騙徒於中國交友網站謊稱自己「高富帥（學歷或身材高，有錢又帥氣）」，先與中國單身女子交往，再謊稱想請女方來台灣見面結婚，但要先繳交5萬元人民幣（約台幣23萬餘元）保證金，誘騙女方匯款，不料，這個詐欺集團營運初期，公基金被綽號「菜鳥」的騙徒成員捲款脫逃，更慘的是，從9月營運到11月，僅成功接觸6名中國女子，而且沒有一人受騙匯款。

績效始終掛零，金主「阮建志」還得每週支付5000元，供養這群騙子吃喝，氣得用台語大罵「真懶性（性情怠惰遲緩）」，要求許富凱「盯緊他們」，教導詐騙技巧的「老師」也氣得用三字經、五字經罵人，但這幾個騙徒還是沒出息，至同年11月下旬被警方查獲機房為止，約3個月的績效始終掛零。

彰化地院審理時認為，許富凱、賴柏志雖非主謀，卻是共同正犯，詐騙6名中國女子未遂，一審各判徒刑2年8月與2年。2人不服上訴，宣稱自己並非主謀，聲明減輕量刑；台中高分院仍認為，許男是詐欺集團的管理人，賴男宣稱自己只是打雜，卻提供自己母親名下的房屋當機房，本身也是詐欺的一線人員，2人辯詞避重就輕，駁回上訴，維持各2年8月與2年徒刑，可再上訴。