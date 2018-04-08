莽男住家試槍射破玻璃 鄰居誤為氣爆急報案

警方查扣瓦斯槍、鋼彈。備註：照片來源為新莊分局。（記者曾健銘翻攝）

2018-04-08 16:59

〔記者曾健銘／新北報導〕新北市新莊區41歲蘇姓男子，昨日下午在家中用自行改造的瓦斯槍試槍，結果不慎擊破家中的落地窗，造成巨大聲響，周遭鄰居聽聞巨響，還以為發生氣爆，嚇得趕緊報案。消防人員與轄區警方到場時，發現住家並無火煙，但一大片落地窗破裂，上頭還留下疑似彈孔的痕跡，蘇男才坦承在家內試槍。

警方調查，蘇男有多項毒品前科，但因其性格怪異，家人早在之前都已搬離，僅剩蘇男獨居在該處，據住戶指稱，蘇男住家先前才因不明原因發生火警，沒想到此次又在家試槍，讓住戶不禁痛罵：「根本是不定時炸彈！」

偵訊時，蘇男向警方供稱，因平時喜好生存遊戲，會自己上網買零件改造瓦斯槍，因為害怕在戶外試槍會傷及無辜，只好在家中射擊瓶瓶罐罐，偵訊時還一度抱怨；「在家玩槍都不行？」讓警方直搖頭，警方表示，雖然蘇男使用瓦斯槍，但其行徑已引發住戶恐慌，訊後依恐嚇公眾罪嫌將他移送法辦。

大片落地窗被射破。備註：照片來源為新莊分局。（記者曾健銘翻攝）

住家內的家具滿是瓦斯槍彈孔。備註：照片來源為新莊分局。（記者曾健銘翻攝）

住家內的家電滿是瓦斯槍彈孔。備註：照片來源為新莊分局。（記者曾健銘翻攝）