宛如轟炸！ 測試發電機解體炸飛500米、毀損6戶民宅廠房

台中太平「國電綠能公司」昨天測試綠能發電機時發生解體意外，機組零件砸破磚牆飛進隔壁工廠內。（記者陳建志翻攝）

2018-04-08 16:37

〔記者陳建志／台中報導〕台中太平「國電綠能公司」兩名工人在工廠內測試綠能發電機，發電機重達數百公斤的飛輪瞬間解體炸飛，將廠房牆壁、屋頂都炸破，飛輪碎片並四散飛了數百公尺，造成3家工廠和3戶民宅受損，所幸都沒有人傷亡，民眾對於飛來橫禍都嚇出一身冷汗，直呼「太扯了！」，公司陳姓負責人（62歲）允諾將賠償受災戶的損失，警方昨天已將他依公共危險罪嫌函送法辦。

陳姓負責人公共危險罪嫌法辦

這起意外發在昨天上午11點左右，位於太平七街的「國電綠能公司」，有兩名工人正在工廠內測試綠能發電機，沒想到直徑約1公尺多，厚度約20公分，重達數百公斤的飛輪卻解體炸飛，不但鐵皮工廠屋頂整個掀翻，磚造牆壁也炸破1個大洞，零件和碎片直接飛進兩旁工廠和屋頂，所幸正值清明連假都沒上班，沒有人員傷亡。

炸飛的碎片並一路往東飛行，造成永城北路、長億二街45巷、長億二街、長億南五街，以及相隔好幾條街，直線距離約500公尺的長億東三街22巷民宅，總共3家工廠和3戶民宅被碎片砸中受損，幸運的是都沒有人員傷亡，民眾聽到轟然巨響，一開始都以為是氣爆，還狐疑重達數十公斤的鐵塊從何而來？直到警方陸續接獲民眾報案清查，才發現是「國電綠能公司」發電機測試出意外。

屬於重災戶的程姓民眾說，事發當時正在家裡面，突然聽到屋外傳來轟然巨響，走出來一看發現門前磚塊四散一片狼籍，不但磚造柱子整根砸毀，停在屋外的貨車，以及車上的PU發泡機等機具也被砸壞，笑稱「當時以為金正恩打飛彈來！」真的嚇死了，現在只希望肇事工廠能賠償損失，早日將受損的家園復原。

警方表示，昨天已請陳姓負責人（62歲）製作筆錄，並轉介調解委員會進行賠償調解，並將陳男依公共危險罪嫌函送法辦。

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台中太平「國電綠能公司」昨天測試綠能發電機時發生解體意外，強大的力量將廠房磚牆都炸破一個大洞。（記者陳建志翻攝）

台中太平「國電綠能公司」昨天測試綠能發電機時意外解體，飛輪炸飛衝破屋頂，碎片並飛越數百公尺砸毀3家工廠和3戶民宅。（記者陳建志翻攝）

台中太平「國電綠能公司」昨天測試綠能發電機時發生意外，四散的飛輪碎片飛了約500公尺，砸進程姓民眾住處，現場一片狼籍。（記者陳建志攝）

台中太平「國電綠能公司」昨天測試綠能發電機時發生意外，四散的飛輪碎片飛了約500公尺，砸中程姓民眾停在門前的貨車，並砸毀磚造門柱。（記者陳建志翻攝）

台中太平「國電綠能公司」昨天測試綠能發電機時發生解體意外，重達數百公斤的飛輪碎片四散，今天工廠前還可看到撿拾回來的碎片。（記者陳建志攝）

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台中太平「國電綠能公司」昨天測試綠能發電機時發生解體意外，飛輪碎片飛了約200公尺，砸毀一家工廠鐵皮，民眾嚇壞都議論紛紛。（記者陳建志翻攝）