失智嬤找往生兒 暖警鼻酸帶返家

失智婦迷途口中頻喊亡子名，讓人不捨。（記者蔡政珉翻攝）

2018-04-08 16:23

〔中央社〕苗栗縣81歲彭姓老婦患有嚴重失智症，疑似想念兒子，獨自出門迷失方向，員警接獲通報趕往協助，得知彭婦兒子去年已往生，不禁一陣鼻酸，趕緊把她送回女兒家中。

苗栗警分局今天指出，南苗派出所7日傍晚5時許接獲轄內店家報案稱，有一名老婦人獨自坐在店內，疑似失智無法用言語溝通，派出所警員徐浩凱與杜虹霖前往查看，發現老婦患有嚴重失智症無法清楚表達且行動不便，加上氣溫驟降，身上僅著單薄衣物，頻頻顫抖。

員警立即把老婦載回派出所，提供熱茶暖身，利用人臉辨識系統查詢並從提問回應，拼湊判斷她應是住在苗栗市的彭姓老婦人，隨即將老婦載回住家，卻發現大門反鎖，彭婦又神情焦急地在門前呼喚「輝啊、輝啊」，都無人應門。

附近鄰居表示，這戶屋主早已承租給他人使用，也許久不見彭婦回家；員警只好轉而求助當地里長，新苗里里長孫張秀嫦一眼就認出彭婦，並指出她所稱呼的「輝啊」，是彭婦的兒子，但去年因病往生。

孫張秀嫦表示，彭婦兒子去世後，家人擔心觸景傷情，把她接往與女兒一起居住，平常還有社工協助，可能因連續假期女兒外出工作，社工也休假，彭婦一時想起了兒子，憑著停留在過去的記憶徒步出門，想回舊家找小孩。

彭婦罹患失智症，找不到回家的路，又迷失方向，所幸好心店家發現報警，由警方協助把她送回女兒家中，不過看到彭婦找不到兒子的神情，加上最近剛好是清明掃墓時節，員警也是一陣鼻酸。