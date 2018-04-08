遭妻子娘家5親友圍毆？ 提告反被打臉「傷勢太輕」

2018-04-08 16:23

〔記者陳昀／桃園報導〕梁姓男子前年4月與妻子為了房貸、帶小孩問題起口角，卓姓妻子打電話向父親告狀後，5名娘家親友到梁家理論，事後梁男報警指控遭5人圍毆，提告家暴傷害罪，但卓家5人都堅決否認，法官也認為，梁男驗傷只有「左臉、右頸及左前臂紅腫痛」，卓家人正值年輕力壯，如果梁男真的被圍毆，傷勢這麼輕反而啟人疑竇，判5人無罪。

梁男指控說，當天岳母帶著5名卓家親友到梁家，岳母詢問他夫妻吵架原因時，5人開始包圍他、掐他脖子、狂罵三字經，後來他左右手都被架住、被狂毆左肩、左手及頭部5、6分鐘，直到警衛說「警察來了」，才一哄而散，梁男的母親、妹妹也指證歷歷。

判決指出，梁男當天的驗傷報告及在派出拍攝的傷勢照片顯示，其傷勢為「左臉、右頸及左前臂紅腫痛」，但都屬輕微，卓家5人正值年輕力壯，若真像梁男所說連續5、6分鐘攻擊，這樣的傷勢實在可疑，梁男的母親、妹妹證詞也難免偏頗，不能完全採信。

卓家人也堅稱，當天是為了卓女遭梁男毆打的事到梁家，雖然雙方有起口角，但沒人出手毆打梁男，停留時間不到8分鐘。

法官認為，雖然警員到場就發現梁男受傷，但證據不夠充分，不能以此推論傷勢就是卓家5人造成，判5人無罪，仍可上訴。