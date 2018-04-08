挑戰天門山999階失敗版 三寶吉普停登山步道

吉普車停在登山步道擾民，警方正聯絡車主。（記者徐聖倫翻攝）

2018-04-08 15:17

〔記者徐聖倫／新北報導〕登山步道顧名思義，就是「步行」用的道路，8日上午有民眾在新北市中和區圓通寺登山步道，發現一輛吉普車就大喇喇停在登山步道口，但車上卻沒有人，該車超狂行徑被拍下PO網，網友直酸「當作跑拉力賽嗎？」也有網友戲稱這跟汽車廣告挑戰中國張家界天門山999台階有87趴像，只是失敗了。

警方據報查詢車牌，發現該車為謝姓男子所有，謝某不好意思解釋道，7日為了貪快上山，所以將車停在登山步道口，掃完墓後準備下山，不料不諳地形迷了路，找到登山園區入口時，已過開放時間，所以將車子停在原地，打算隔日再來開下山，就這樣車子停在步道口停了一天。

超狂停車照一出，網友們酸度爆表，直呼「車主是想證明什麼？」也有網友戲稱「酒喝剛好就好不要太超過。」而近日中國一部汽車廣告為演示性能，開車挑戰張家界天門山999台階，有網友以此做對比，猛酸「他是看了路虎挑戰天門山後激動了嗎？」

警方說，《道路交通管理處罰條例》只能罰「道路」，圓通寺登山步道屬「私有地」，警方能做的就是通知車主移車，除非地主要主動提告，否則警方無法可罰，現車主已將車輛移走，步道口恢復暢通。