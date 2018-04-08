賣中科院美國貨卻從中國寄 廠商辯：現是世界地球村

王男賣給中科院的美國貨卻被查出是從中國寄，他卻詭辯：「貿易已是世界地球村概念」。（資料照）

2018-04-08 14:40

［記者陳昀／桃園報導］國家中山科學研究院前年12月和王男負責的公司簽約採購「桿料等4項」物品，且明定交貨期限、不得為中國製等，但對方拖欠1個月送料時，貨品外包裝印有簡體字，且檢附文件的美國製造商也早已解散，因此提告索賠85萬元；王反駁說：「貿易已是世界地球村概念」，但桃園地院不採信其證詞，中科院獲准判賠。

中科院前年12月以台幣347萬9900元，向王男的公司採購「桿料等4項」物品，契約明訂原產地不得為中國地區，且必須於2015年6月以後生產，並於簽約後60日曆天同一批交貨，驗收合格後一次支付價金。

中科院主張，王男的公司到去年3月才交貨、超過期限32天，雖然檢附文件指產品是由美國的AHCOF USA INC製作、Copper& Brass Sales ,INC銷售，可疑的是，貨物運送快遞來自中國地區，外包裝還印有中國快遞公司「KYE跨越速運」等簡體字。

中科院指出，當時懷疑該公司交付的貨品根本是中國製造，再利用美籍空殼公司履約，而後經濟部洛杉磯經濟組也查明，美國AHCOF USA INC早於2010年解散，更查無Copper& Brass Sales ,INC的合法登記資料，因認定對方違約，除立即解約、沒收保證金外，也依法要求懲罰性、逾期違約金共85萬6000多元。

開庭時簽約公司沒有派人到場，僅透過書狀表示，雙方既然已經解約退貨，何來逾期交貨罰款，懲罰性罰款更是不公平條款，自己被停權3年已是懲罰，且貨品是向美商購買，詳細資料無從知曉。

該公司還強調，「現今貿易已是世界地球村概念」，無法認同中科院種種認定，被強硬解約已造成重大損失，要求駁回其訴。

法院依調查相關文件，認定中科院主張皆為事實，另王男的公司解約前就逾期交貨，屬於債務不履行（給付遲延）產生的舊賠償權，無論如何辯解，都無法免除其損害賠償責任，判王男的公司應賠償中科院85萬6000多元。