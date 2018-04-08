酒駕飛車肇事撞毀號誌桿 車毀人傷還得賠償公物

林姓男子的車輛車頭、車身嚴重毀損。（記者佟振國攝）

2018-04-08 14:02

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣埔里鎮中正、仁愛路口今晨發生自小客車碰撞事故，22歲林姓男子的車失控再撞上路旁號誌燈桿，人也彈出車外，造成右手骨折，警消趕到將滿身酒味的林男送醫救治，抽血換算呼氣酒測值達0.81，不僅吃上公共危險官司，車子撞成廢鐡，1支造價約15萬元的藝術號誌燈桿，公所也將向林男求償，酒後開車實在得不償失。

警方調查，設籍仁愛鄉的22歲林姓男子，今晨4時許酒後開車由中正路往市區方向行駛，行經中正、仁愛路口，與直行仁愛路的銀色自小客車發生碰撞，失控撞上右前方的號誌燈桿，巨大撞擊導致車頭全毀，變成一堆廢鐵，林男疑未繫安全帶，人被彈出車外，右手骨折，送醫救治，銀色自小客車駕駛幸運未受傷。

林男渾身酒氣，意識模糊，由醫院抽血換算呼氣酒測值達0.81，警方除調閱路口監視器釐清肇事原因、責任，待林男開刀手術及恢復意識後進一步偵訊，依公共危險函送法辦。

至於號誌燈桿遭強烈撞擊底部嚴重凹陷，不僅路口號誌失效，上午號誌桿傾斜角度愈來愈大，電線下垂，更有倒塌之虞，警方、公所緊急剪除電線與移除號誌桿，但交通繁忙的路口缺乏號誌，影響行車順暢，藝術號誌燈桿造價約15萬元，公所也將向林男求償。

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