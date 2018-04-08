囂張強盜 搶獨居老婦還衝撞警察

警方圍捕壓制曾嫌。（記者邱芷柔翻攝）

2018-04-08 13:59

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東里港鄉43歲的曾姓嫌犯，月初在高雄旗山分局轄區偷了轎車後，5日晚間強行進入獨居的80歲李姓婦人家中，強盜李姓婦人掛在耳朵上的一對純金耳環（各重約1錢5分約值1萬5000元），得手後開車逃逸並到銀樓變賣，里港分局獲報後展開偵辦，昨天在里港鄉一處保養廠產業道路上攔截圍捕曾嫌，沒想到囂張的曾嫌竟開車衝撞員警，員警見狀立即下車攔阻並成功壓制逮回嫌犯。

里港分局指出，新園派出所5日晚間接獲80歲的李姓老婦報案，老婦向警方表示，1名年約50歲身材矮胖的男子佯稱要討債，她正要轉身打電話報警時，後方傳來男子踹門而入的聲音，男子當場喝令她交出現金與金飾，得手後開著深色轎車逃逸。

警方表示，調閱監視器後發現，強盜開的車是4月1日在旗山分局轄區失竊的車輛，員警前往旗山查看監視畫面，立即看出偷車男可能就是轄內曾姓毒品列管人口，隨即回報並比對鑑識科在老婦家大門上採集的可疑指紋，最終確認曾男就是強盜。

里港分局專案小組循線追查，昨天在里港鄉一處保養廠後方的產業道路上，發現曾嫌行蹤，沒想到曾嫌一看到警方靠近，竟然開著贓車衝撞員警駕駛的偵防車，警方遭到衝撞後，立即下車上前壓制駕駛座上的曾嫌，現場查扣贓車、純金耳環變賣贓款及一級毒品海洛因0.52公克，訊後依強盗、竊盜、毒品、妨害公務等罪嫌移送屏東地檢偵辦。

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