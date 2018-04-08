外籍生遊墾丁 酒後拉扯受傷險互告

2018-04-08 13:17

［記者陳彥廷／屏東報導］清明連假各地紛傳出脫序事件，以往被視為「指標性」的墾丁，期間曾傳出行車糾紛的傷人事件，昨晚也傳出有非洲籍的學士後醫學系交換生，趁春假到墾丁熱鬧一番，其中一對情侶及一名男子疑似早有心結，竟趁酒意拉扯成傷。

墾丁地區昨天深夜發生一起外籍學生因酒後發生口角拉扯成傷事件，深夜2男3女鬧上派出所，據悉，5人均為公費來台研習學士後醫學系同學，利用連假至墾丁遊玩，未料其中德姓男子與瑪姓女子（音譯）的情侶檔，和另一同行祖姓男子，在校時就曾結下心結，導致酒後發生口角。

3人口角未停，進而發生拉扯，該對情侶的臉部、手部及腳部挫傷，祖男則是膝蓋擦傷，見血後雖停止拉扯，但怒火卻更旺，5人鬧上墾丁派出所要報案，員警見狀，通報救護車將該對受傷情侶送醫，祖男則因傷勢輕微不願就醫。

警方表示，兩造原本執意互提傷害告訴，員警見該5名學生除同從非洲前來，又都是同鄉，且雙方傷勢輕微，傷害又屬告訴乃論之罪。在場協同處理的外事警察及墾丁所員警，都不厭其煩積極進行調處，告知雙方互控傷害除曠日廢時更要另負刑責，且若破壞友誼情感有礙求學過程，又會留下不良紀錄，請雙方冷靜思考。

在警方協助溝通下，雙方也自認有飲酒的微醉情形，於是放棄告訴和解，警方則呼籲民眾飲酒應自我克制，以免酒後紛爭，發生憾事。