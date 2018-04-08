稱產後疼痛告男友硬上 她隔天卻和別人嘿咻

2018-04-08 13:08

〔記者黃建華／高雄報導〕桃園一名女子前年與高雄張姓男子網路邂逅，發生關係產下一子，未料，女方事後指控張男不顧她產後傷口疼痛，兩度硬「上」性侵，張男否認，辯稱女方說「不要」就停，是他不願北上桃園陪女方與孩子認養問題才挨告；高雄地院審理發現，女方案發事後曾以line傳寶可夢「抓寶」截圖與感情思念等訊息給張男，不像是遭性侵者的反應，此外，女方說傷口會痛，與張男無性交意願，翌日卻與另一男發生性關係，判張男無罪。

檢方起訴指出，被告張男2016年與家住桃園的女子在網路認識，兩人進而發生性關係，女方懷孕並在7月產下一子，同年8月16日，女方在高雄張男租住處，請張幫忙在會陰傷口擦藥，張男卻不顧女方疼痛拒絕，硬上性侵，翌日清晨又再次強制性侵得逞，認為張男涉有強制性侵罪嫌。

不過，高雄地院審理時，張男雖坦承兩度向女友求歡，但辯稱女友說「不要」他就停止，並表示一開始愛撫對方時，女友沒有很明確拒絕，他才進一步插入。張男並說，是因孩子認養問題與他不願離開高雄北上桃園陪女友，兩人感情漸漸疏遠才挨告性侵。

合議庭調查發現，原告指控遭張男性侵後當天，卻又傳寶可夢「抓寶」截圖與感情思念等訊息，以及討論孩子出養問題，互動正常，不像是遭受性侵者的反應。

更讓合議庭意外的是，女方雖指控因傷口疼痛而與張男無性交意願，但自己承認翌日還與另一男子發生性行為，全案因此判張男無罪。可上訴。