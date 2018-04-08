真誇張！貨車油壓腳架撞傷人 駕駛辯稱機械故障

貨車油壓式腳架掃到計程車與機車及路人。（記者張瑞楨翻攝）

2018-04-08 12:44

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市北屯區今天凌晨發生一起怪異又危險的交通事故，由蘇姓搬家工人駕駛的家具吊運貨車，行經昌平路商圈時，右側的油壓式腳架竟連掃3輛機車與汽車，導致1名路人腳部受輕傷。

蘇男辯稱是機械故障導致右側油壓式腳架於行駛時伸展出去，但警方懷疑此說，認為蘇男係忘記收油壓腳架所致，受傷的路人尚未提告，蘇男所屬的搬家公司有意儘速處理，讓此事趕緊落幕。

中市警局五分局交通分隊調查，蘇男昨天忙到深夜，今天清晨0時11分，駕駛貨車由文心路往東，行經昌平路時，右方的油壓式腳架竟伸展約1公尺，掃到路旁1輛計程車，當時車主在吃宵夜，並未受傷，但被掃到的計程車追撞2輛機車與1名男性路人，路人腿部受輕傷，計程車鈑金與保險桿損毀，機車的車體也受損。

計程車司機與機車車主相當氣憤，質疑蘇男危險駕駛，油壓式腳架沒有收妥就上路，相當的危險，害得他們吃頓宵夜就受此無妄之災，蘇男堅稱不是忘記收妥，而是機械故障，導致油壓式腳架無故伸展，他始終堅持此說，他所屬的搬家公司人員也附和此說，把責任全推給機械故障。

不過，警方卻認為，機械故障無端伸展的機率不高，警方研判說，伸展的油壓式腳架位於右側，司機駕駛座位於左側，左側並未伸展，而是右側伸展，且這種設備都有安全裝置，如果是行駛之間伸展，駕駛蘇男應該會察覺，警方懷疑蘇男收工時，忘記收妥右側油壓式腳架，僅收妥左側，之後就上路，行駛一小段距離，因道路路面窄而掃到計程車，目前因路人尚未提出過失傷害罪告訴，尚無刑事爭議，僅民事損害，警方目前還要研擬開罰內容。

油壓式腳架伸展約1公尺。（記者張瑞楨翻攝）

貨車疑似未收妥腳架，相當的危險。（記者張瑞楨翻攝）