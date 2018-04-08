清理眷村就地回填廢棄物 清潔公司判緩刑需繳50萬

2018-04-08 11:43

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄一家清潔公司向軍方承攬「黃埔新村環境清理維護契約」，竟違法就地掩埋廢棄物，遭眷村住戶檢舉屬實，高雄地院一審審酌涉案業者王男已將掩埋的廢棄物挖出，依違反廢棄物清理法將他判刑2年、緩刑5年，緩刑期間須支付50萬元給公庫。可上訴。

判決指出，王男係快立潔企業社實際負責人，於民國105年6月1日以快立潔企業社名義與陸軍第八軍團指揮部簽訂「高雄市黃埔新村環境清理維護契約」，履約期間為105年6月2日起至106年6月1日止，負責鳳山區黃埔新村之空置眷舍清理及眷村環境整理等環境清潔維護事項。

王男明知從事廢棄物處理業務，應向縣市主管機關或中央主管委託之機關申請核發公民營廢棄物處理機構許可文件後，始得受託從事處理廢棄物之業務，而快立潔企業社並未領有廢棄物處理許可文件，竟於105年8月9日前之當月間某日，指示不知情挖土機黃姓司機，在黃埔新村之西一巷、西六巷空地，將上開履約過程中所清出之廢塑膠、廢木材及空置眷戶所遺留之家庭垃圾等一般廢棄物，挖土掩埋回填在現場空地，非法處理上開一般廢棄物。

嗣經黃埔新村現住眷戶檢舉，由高雄市環境保護局會同陸軍第八軍團指揮部、警政署保七總隊第三大隊第三中隊前往現場稽查而查獲上情。案經高雄地檢署檢察官偵查起訴。