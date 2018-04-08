因父親被欺負持棍棒報復 男反被砍斷2支手指

劉男父親搭乘遊覽車出遊，因藥袋忘車上，請鮑姓司機開車門，卻被拒絕，此為示意圖。（資料照）

2018-04-08 12:33

〔即時新聞／綜合報導〕台北一名劉姓男子前年因父親被鮑姓遊覽車司機欺負，憤而找對方報復，打鬥過程中劉男驚覺兩根手指消失，雙方才停止互鬥找尋被砍斷的指頭送醫縫合；鮑姓遊覽車司機最終被依傷害罪判刑4月、可易科罰金12萬元。

據《三立》報導，劉男父親前年2月，搭遊覽車前往進香，因藥袋遺忘在車上，請鮑姓司機打開車門，以便上車拿回藥袋，但鮑姓司機以「非上班時間」為由拒絕，劉男得知此事覺得父親被欺負，隔天夥同並帶棍棒到鮑姓司機工作的地方報復，看到鮑姓司機的遊覽車就開始狂砸車，鮑姓司機見狀，立刻拿起車上的開山刀下車火拼，打鬥中劉男赫然發覺右手無名指、小指被砍斷，眾人看見急勸架停止鬥毆，一起幫忙找尋斷落的手指，迅速送醫縫合。

檢方認為鮑男造成劉男手指斷落，應依重傷害罪起訴，但一審合議庭認為斷指已接合，且沒有肢體或健康重大毀傷或難治危險，依傷害罪判刑1年，檢方不服上訴，二審合議庭認為鮑男是為了自衛不算雙方互毆，混亂中誤傷劉男屬於防衛行為，但確實行為過當，考量已用10萬元和解，改判刑4月、可易科罰金12萬元。