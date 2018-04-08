竹市民宅清晨火警 洗腎臥床男子燒成焦屍

消防人員前往千甲路民宅火場破門搶救。（記者蔡彰盛翻攝）

2018-04-08 11:12

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕新竹市千甲路一處民宅木造臥室清晨發生火警，洗腎臥床長達11年的65歲劉姓男子因不良於行，逃生不及被燒死，消防局初步勘驗現場，發現起火原因是延長線短路，全案正由檢方相驗調查當中。

新竹市消防局上午7點半接獲民眾報案，指千甲路360巷有民宅發生火警，立即出動救災車輛15輛、警消36人、義消30人前往搶救，發現現場為3樓建築物，1、2樓RC構造，3樓鐵皮加蓋，內有4名住戶，1樓居住行動不便老翁、2樓居住太太及2兒子、3樓居住大兒子。

火災發生當時，住3樓的大兒子已於6點多外出上班，2樓的妻子外出買菜，起火處位於建築物1樓老翁居住的加蓋木造臥室，燃燒面積約3坪。

消防人員到場時，老翁自住木造臥室已全面燃燒，妻子表示返家時發現老翁房門有猛烈火勢竄出，經火勢撲滅後，搜索發現內有一名男性焦屍，為65歲的劉姓男子，他已是11年臥床洗腎患者，行動不便，消防人員研判因其不良於行，火勢又於該臥室燒出，造成劉男逃生不及喪生。

消防人員於2樓臥室救出受困二兒子，所幸僅輕微嗆傷，經送往馬偕醫院急救，已無大礙。

消防局火災調查人員前往調查，初步勘查起火原因為延長線短路起火。