獨家》國民黨前竹市議員謝希誠 三度酒駕被捕法辦

謝希誠。（本報資料照）

2018-04-08 11:04

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕有兩次酒駕前科的國民黨前新竹市議員謝希誠，今天凌晨三度酒後駕車，先連撞路旁2輛車後，又衝上安全島才停止，警方對他酒測值高達0.81，全案依公共危險罪嫌移送新竹檢方偵辦。

警方調查，51歲的前市議員謝希誠，今天凌晨0點左右，駕駛自小客車行經竹市中華路二段新竹女中前北上車道，連續撞及2部停放在路旁靜止汽車後，又失控衝上車道分隔島，警方對他酒測值高達每公升0.81毫克。謝希誠坦承昨晚參與宴會時喝了紅酒，才會酒後駕車。

2016年4月，謝希誠被檢方指控，同居人與樁腳涉嫌替他買票超過100票，而他與其他當選人得票數差距不到百票，因此提起當選無效訴訟，高等法院判他當選無效確定。最近地方人士盛傳謝希誠尋求東山再起，積極佈局參選市議員，沒想到卻酒駕出事。

據了解，這是謝希誠第三度酒駕，2012年9月，謝希誠凌晨酒駕開車返家，在停車場入口跟一對騎機車情侶因擋道起口角，對方指控他嗆「我是市議員！」引發衝突，雙方進而互毆，警方獲報將兩人帶回。當時謝希誠酒測值達0.72，且警方還查出他2011年3月就有酒駕紀錄。

2012年12月，新竹地院法官宣判，認為謝希誠在2011年3月才因酒駕被判罰4萬8千元罰鍰，竟再度酒駕，明顯心存僥倖，任意觸法，不思悔改，因此判處9萬元罰金，可易服勞役。

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