他尋獲「原味內褲」提告 妻子和小王用這招成功反制...

男子懷疑妻子偷吃水電工，偷偷蒐集妻子的原味內褲等提告，不料妻子和水電工竟拒絕接受DNA採驗，檢方因此無法比對，做出不起訴處分。（情境照）

2018-04-08 09:11

〔即時新聞／綜合報導〕一名30多歲陳姓男子懷疑余姓妻子偷吃吳姓水電工，偷偷蒐集妻子的原味內褲、擦拭過下體的衛生紙、使用過的衛生棉等，企圖藉此做為抓姦的終極武器，不料妻子和水電工竟拒絕接受DNA採驗，檢方因此無法比對，做出不起訴處分，陳男提起再議仍遭駁回，全案確定。

根據《蘋果》報導，余女家開設水電行，9年前與陳男結婚，近年卻經常和一名水電工外出工作，陳男決定自己蒐證，蒐集了原味內褲、衛生棉、衛生紙等，還發現了2人裸身僅以毛巾遮蓋的照片，以及2人上汽車旅館的發票。

原本陳男以為萬無一失，決定與妻子正式離婚，並對2人提起妨害家庭的告訴，不料余女竟辯稱沒有發生性行為，只是和吳男的感情好一點點，會一起拍照。至於摩鐵發票，兩人都稱不知道從哪裡來的。

原味內褲、衛生棉、衛生紙部分，雖然檢察官驗出有同1個男人的Y染色體DNA-STR型別，但由於妻子和水電工竟拒絕接受DNA採驗，檢察官沒有特定的比對對象，也無法確定是否就是余女與吳男所有。

檢方認為，因兩人被拒絕採集檢體供比對，也沒有自證己罪的義務，最後以事證不足處分不起訴。陳男向高檢署提起再議仍遭駁回，全案確定。