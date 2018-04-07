冒用老婆臉書肉搜「小王」 衝動男婚姻、前途全賠掉

2018-04-07 23:40

〔記者吳政峰／台北報導〕小心，臉書也是文書，冒用發文恐觸法！

謝姓男子懷疑黎姓妻子紅杏出牆，前年冒用妻子的臉書發文，PO出黎女與小王外遇等文字，還請網友協尋肉搜「小王」，黎女得知後，氣炸提告。法官認為，臉書動態屬於「準私文書」，謝男觸犯偽造文書罪及妨害電腦使用罪，判刑3月；謝男為了挽回黎女芳心，一度揚言攜子女走上絕路，另被依恐嚇罪判刑50日。

謝男與黎女結縭多年，育有一對就讀國小的子女，但他前年覺得老婆態度丕變，有意疏遠，懷疑她在外有「小王」，動輒質問，但黎女都否認。

前年6月，黎女因細故離家，謝男找不到人，認定她跑去找小王開房間，突然想起之前曾用自己的手機幫黎女申辦兩個臉書帳號，隨即登入黎女臉書，假冒她的名義發文，「這就破壞我家庭，我找的男人」、「這是和我背叛老公○○○的男人」、「幫我搜這個人，他是破壞別人家庭的男人」等語，希望網友肉搜。

黎女得知，氣得火冒三丈，謝男卻未停止，改以語音留言，企圖挽回愛妻的心，短短2小時錄了8通留言，提及「就算我死，我也會拖著她們」、「我們這麼求妳了妳還是這樣，那這個後果就是由你來承受」、「我帶孩子走了，有什麼事，妳跟我家裡人說，我只能說我祝你幸福，祝你快樂，謝謝妳」、「妳不死我們父子三個先死給妳看」，揚言與子女共赴黃泉。

黎女嚇壞，通報113向社工求助，並報警處理，幸好員警介入，最終才沒發生憾事。

高等法院合議庭認為，臉書動態屬於電磁紀錄的聲音、影像、符號，為一定之意思表示，具有存續性，且足以證明法律上權利義務或事實，屬於刑法上所稱「文書」，謝男冒用黎女的臉書發文，行為觸犯偽造文書及「變更」他人電腦相關設備之電磁紀錄。

合議庭並指出，謝男揚言要攜一對子女走上絕路，已讓黎女心生畏怖，另觸犯恐嚇罪。

綜上，合議庭判謝男妨害電腦使用及偽造文書等罪3月徒刑，可易科罰金9萬元，可上訴；恐嚇罪判拘50日，可易科罰金5萬元，不得上訴。

謝男為了愛連犯數法，一度想犧牲子女，被判決有罪，而黎女已於去年初和他離婚，謝男落得前途、愛情兩頭空，得不償失！

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